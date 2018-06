Der ideale Reisebegleiter für eine gesunde Scheidenflora!

Laktobazillen in die Reiseapotheke!

Gynophilus® Protect Vaginaltabletten enthalten hochdosiert Laktobazillen, und zwar in einer modernen Formulierung, die jeweils über 4 Tage gleichmäßig Laktobazillen freisetzt. Mit nur 2 Tabletten, von denen je eine am Tag 1 und Tag 4 abends vor dem Schlafengehen angewendet wird, bauen einen besonders raschen Schutz nach oder zur Akutbehandlung vor Scheideninfektionen auf. Zur Vorsorge stehen die bewährten Gynophilus® Classic Scheidenkapseln zur Verfügung. Beide Medizinprodukte wirken direkt in der Scheide und müssen nicht im Kühlschrank gelagert werden, ideal für Reisen! Außerdem sollte der Intimbereich am besten nur mit lauwarmem Wasser gereinigt werden - oder zusätzlich mit einem geeigneten pH-neutralen Intimpflegeprodukt, wie zum Beispiel Lactamousse®. Dieser Waschschaum enthält Milchsäure, Aloe und Hamamelis.

Alle Produkte sind in österreichischen Apotheken erhältlich.

6 Tipps für die Intimpflege:

Keine aggressiven Waschlotionen, Weichspüler, Intimdeos, Feuchttücher, parfümierten Toilettenpapiere oder parfümierten Slipeinlagen verwenden

Intimbereich nur mit lauwarmem Wasser und pH-neutralem Intimpflegemittel (z.B. Lactamousse® ) reinigen

Eigenes Handtuch für den Intimbereich verwenden und öfters wechseln

Scheidenflora schon vor dem Urlaub mit Laktobazillen aufbauen (z.B. mit Gynophilus® Classic Scheidenkapseln)

Keine synthetischen Slips oder enganliegende Kleidung. Besser: atmungsaktive Wäsche und luftige Kleider

Nasse Badekleidung nach dem Schwimmen wechseln

Das 1x1 der gesunden Scheidenflora: So haben krankheitserregende Bakterien, Scheidenpilze & Co. keine Chance!

Gynophilus® und Lactamousse® sind auch für Schwangere geeignet. Gratis-Proben und weitere Tipps auf gesundescheide.at