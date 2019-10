Der Herbst wird heiß: Die richtige Therme für jeden Wellness-Typ

Stress lass nach! Nach Schulbeginn, Intensiv-Wahlkampf und schmerzlichem Sommerende haben wir uns eine kleine Zwischendurchauszeit verdient. Wie gut, dass in Österreich an die vierzig Thermen und unzählige Thermenhotels für jeden Urlaubsanspruch zur Auswahl stehen, wenn die heimischen Seen endgültig zu kalt werden. Trotz hohem Preisniveau und Sauna-Unlust der jungen Generation Y zeichnet sich bis dato kein Abflauen des Wellnesstrends ab. Die stresslindernde Wirkung eines Thermalbads ist übrigens keine Einbildung, sondern wissenschaftlich bestätigt: Schon 25 Minuten im wohlig warmen Wasser lassen das Stresshormon Cortisol sinken, fanden Forscher heraus. Fragt sich nur noch – wo?