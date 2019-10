"Copenhill": Eine Müllverbrennungsanlage als grüne Skipiste

Von oben nach unten wird die Piste immer flacher, sodass sich am Fuße des Gebäudes auch der Nachwuchs an den Sport herantasten kann. Gefahren wird auf dem "Copenhill" allerdings nicht auf Schnee, sondern auf grünen Matten.

Mit den Dimensionen österreichischer Skigebiete ist das Projekt natürlich nicht zu vergleichen, dennoch: 300.000 Gäste werden jährlich auf dem Copenhill erwartet. "Wir möchten den Besuchern das volle Programm eines Urlaubs in den Alpen bieten. Skifahren, Apres Ski und alles was dazugehört, verpackt in einen drei- bis vierstündigen Aufenthalt", sagt Christian Ingels (CEO von Copenhill) im Interview mit The Guardian.