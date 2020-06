Club Calimera: Der günstigste Club der Türkei

Strand: (Gerade noch) Befriedigend

Das Beste am Strand ist, dass er schön weitläufig ist – ideal für Strandläufer und Spaziergänger. Nachteil: Feiner Kies dominiert. Burgen können die Kids aber im sandigen Bereich bei den Liegen bauen. Allerdings lauert eine Gefahr: Das hässliche Überbleibsel eines Badestegs rostet ohne Boden (!) vor sich hin – völlig ungesichert. Kinder, die gerne kraxeln, sollte man ergo tunlichst nicht unbeaufsichtigt lassen. Vom KURIER mit dem schweren Manko konfrontiert, beteuert der Hotelmanager, dass der Steg auch dem Nachbarhotel gehört, dass der Betrieb eines Steges wegen der brütenden Riesenschildkröten neuerdings staatlich verboten ist und man sich "um eine Lösung bemühe". Eigentlich unbefriedigend, mildes Testurteil: gerade noch ein Dreier.

Basis-Verpflegung: Gut

Frühstück, Mittag- und Abendbüfetts im Hauptrestaurant entsprechen gutem Vier-Sterne-Angebot. Es gibt eine erkleckliche Auswahl an Brotsorten, Cooking-Stations mit etlichen frisch zubereiteten Speisen, schön angerichtete Salate, verführerische Desserts und einen fröhlichen Kinder-Bereich. Plus: Gewürz-Büfett zum Nachwürzen und Diät-Büfett. Extras wie frisch gepressten Orangensaft muss man ebenso extra zahlen (2 €) wie internationale alkoholische Getränke, Zuckerwatte und Popcorn. Für den günstigen All-inclusive-Preis nimmt man das aber in Kauf.