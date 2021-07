Spannende Geschichte, edle Tropfen und scharfer Senf

Wem dies alles zu kompliziert ist, kann sich mit einem Ausspruch von Jean-Christophe Bersan, Winzer in Saint-Bris-le- Vineux bei Auxerre trösten. Denn der behauptet schlicht: "Alle unsere Weine sind hervorragend". Bersan von der gleichnamigen Domaine gehört zu einer Generation junger, moderner Winzer, die auf eine lange Tradition zurückblicken können. Seit 1453, also in der mittlerweile 21. Generation, machen die Bersans Wein in Saint Bris.

Und das Geschäft brummt. Was freilich auch Investoren und kapitalstarke Interessenten aus allen Weltgegenden auf den Plan ruft. So gehört beispielsweise Château de la Crée in Santenay dem Ehepaar Grace und Ken Evenstad aus dem US-Bundesstaat Oregon. Die haben ihr Geld mit Immobilien gemacht, später ein Weingut in Oregon aufgebaut und schließlich Crée gekauft.

Doch während bei den Bersans noch der Winzer selbst im Keller steht und Touristen führt, macht dies für die Amerikaner der Marketing-Manager des Châteaus, Maxime Provencel. Auch er spricht gerne über die lange Geschichte des Anwesens: "Das Weingut gibt es seit 1452 und ursprünglich war es im Besitz von Nicolas Rolin, seines Zeichens Kanzler des Burgunderherzogs Philip des Guten".