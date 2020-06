Bade-Kombi Dubai & Thailand

Sightseeing, Shoppen und Erholen. Asienspezialist Tai Pan serviert Ihnen auf dieser KURIER-Extratour Dubai und Thailands Parade-Insel Phuket in perfekter Kombination: Zwei Tage (drei Nächte) in der wohl bizarrsten Stadt der Welt am Arabischen Golf und volle zehn Tage auf der beliebten thailändischen Badeinsel Phuket in einem Hotel mit rot-weiß-rotem Heimvorteil, dem von Österreichern geführten Austrian Garden. Und das zum Sensationspreis: 15 Tage um 1380 € pro Person im Doppelzimmer.

Die Highlights: Das allererste ist gleich der Flug. KURIER-Leser fliegen mit Emirates. Die Airline wurde vor zwei Wochen bei den World Airline Awards zur besten Airline der Welt gekürt – auf Basis von 18 Millionen befragten Passagieren.

Zweites Highlight ist der Anflug auf Dubai am späten Abend. Ein Lichtermeer mit utopisch beleuchteten Akzenten. Da ragt das höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa, als Lichtpfeil 828 Meter hoch in den Himmel. Da leuchten die Blätter der künstlich aufgeschütteten Insel The Palm Jumeirah wie ein riesiger Stern auf dem nachtdunklem Meer. Und da glitzern und blinken die Wolkenkratzer-Türme an der Dubai Marina wie die Kulisse in einem intergalaktischen Science-Fiction-Film.