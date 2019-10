Auf nach Tokio! Die Suche nach den besten Ramen

Während man sich auf der Tokio-Reise Tag für Tag durch all die grandiosen Kreationen probiert, kommt langsam Nudelpanik auf. Sicher, zu Hause gibt es mittlerweile auch Ramen-Shops, aber eben nur wenige. Ob Ramen selber machen ein Mittel gegen den anstehenden Entzug sein könnte? In Harajuku, dem gehypten Mode- und Trendbezirk, kann man in einem Workshop selber eine Schüssel zubereiten. Die „ Ramen Experience“ findet im etwas versteckten Ramen-Shop „Jingu“ bei Soichi Onodero statt. Der junge Japaner spricht sogar Englisch und erklärt die einzelnen Schritte bis zur fertigen Suppe. Die Brühe hier und heute herzustellen, würde aber den zeitlichen Rahmen sprengen. Sie ist wie die Nudeln schon fertig. Der Crashkurs beginnt daher mit einem Löffel Dashi, der in der Schüssel landet. Dann Nudeln kochen – exakt 30 Sekunden. Währenddessen eine Kelle voll Brühe in die Schüssel. Schließlich Nudeln gut abschütteln und hineingeben, bevor mit Toppings garniert wird. Das ist alles genauso schnell erledigt wie der Workshop, der mit dem Essen der Suppe endet – und der Erkenntnis, dass Ramen zu aufwendig für zu Hause ist. Vor allem, wenn man den Ansporn hätte, Brühe und Nudeln selber herzustellen.

Einfacher ist es, vor der Abreise in einem der zahllosen Konbinis, den Minisupermärkten an jeder Ecke, vorbeizuschauen. Dort findet man unter all den Instant-Suppen für wenige Yen sogar die Michelin-dekorierten Suppen von „Tsuta“ und „ Nakiryu“, von denen ein Dutzend für die erste Notversorgung im Koffer landen. Ein bisschen Ramen-Wahnsinn für zu Hause. Nicht so gut, wie das frisch zubereitete Original natürlich. Dafür aber in der eigenen Suppenschüssel – ohne Schlange stehen.