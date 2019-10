Auf diesen Gletschern können Sie schon Skifahren

2. Pitztaler Gletscher: Ski und Show

Am Pitztaler Gletscher können Pisten-Frühaufsteher schon seit Mitte September ihre Ski anschnallen. Der offizielle Auftakt für die neue Wintersaison steht noch bevor: Vom 19. bis 20. Oktober findet "Ski und Show" am Pitztaler Gletscher statt, unter anderem mit kostenfreien Ski- und Snowboardtests. Am Samstagabend wird außerdem am Berg gefeiert: Après-Ski in der Schirmbar, All-You-Can-Eat-Buffet im Restaurant und Cocktails bei Sonnenuntergang im Café 3.440 - Tirols höchstes Kaffeehaus.

www.pitztal.com