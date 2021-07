Arlberg: Von der Einschicht zum Ski-Paradies

In zumindest im Westen Österreichs verschneiten Zeiten wie diesen ist der Arlberg Dauergast in Wetterbericht und Verkehrsfunk. Sind schneemassenbedingte Straßensperren und eingeschneite Touristen heutzutage lediglich eine unangenehme Begleiterscheinung zu an sich erwünschten Zuständen, waren die Winter dort dereinst nichts als eine reine Plage. Erst im 20. Jahrhundert bekam der feindselige Arlberg in der eisigen Jahreszeit eine gastfreundliche Bestimmung, wie der eindrucksvolle Bildband von Elisabeth Längle beweist, der jüngst im Brandstätter-Verlag erschienen ist.



Dort, wo sich heute der Winter-Jet-Set von über 100 Liften und Seilbahnen in die Berge hinaufhieven lässt, war es vor etwas mehr als 100 Jahren ein paar "Naturburschen" vorbehalten, mit selbst geschnitzten Latten nach stundenlangem Aufstieg die Hänge hinabzurutschen. Die ersten, eher tollpatschigen Abfahrten sind aus dem Jahr 1899 verbürgt.



Ein erster Beginn war aber gemacht: Denn lange sagten sich am Arlberg allenfalls Fuchs und Hase Gute Nacht. Das Leben war geprägt von harter Bergbauernarbeit und kargem Leben. Allein der Name des Tirol und Vorarlberg trennenden Bergmassivs, der erstmals im Jahr 1218 auftauchte, ist bezeichnend: Er leitet sich von den zahlreichen Arlenbüschen (also Latschen) ab.



Mehr gab es einfach nicht, und erst 1787 war die erste Passstraße so weit ausgebaut, dass Fuhrwerke das Gebirge überwinden konnten. Zuvor war die Gegend eine spröde Schönheit. Das musste auch Papst Johannes XXIII. zur Kenntnis nehmen. Aber nicht der 1958 gewählte Angelo Giuseppe Roncalli, sondern einen "Gegenpapst" gleichen Namens.



Er verunfallte 1414 auf dem Weg zum Konzil nach Konstanz am Arlberg. Der Kommentar seiner im Neuschnee gelandeten Heiligkeit war wenig standesgemäß: "Iaceo hic in nomine diaboli" ("Hier liege ich im Namen des Teufels"). Ein schlechtes Omen war es allemal. In Konstanz wurde Johannes XXIII. - einer von drei Päpsten zu seiner Zeit - abgesetzt.



1858 hämmerten Arbeiter den Tunnel für die Eisenbahn durch die Gebirgsschranke. Das wurde nicht von jedermann begrüßt. "Was die Natur durch einen Berg getrennte hat, soll der Mensch nicht durch ein Loch verbinden", tönte es von den Kanzeln.