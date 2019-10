Amalfiküste: Mein erstes Mal mit einer Pauschalreisegruppe

Am nächsten Tag ist Treffpunkt 8.30 Uhr im Bus vor dem Hotel. Zugegebenermaßen bin ich wieder die Letzte, aber es ist gerade mal 8.33 Uhr. Damit handle ich mir aber eine strenge Rüge vom älteren Ehepaar in der ersten Reihe ein, dass man auf mich schon wieder warten müsse. Mein Achselzucken kommt nicht gut an, „man will wegen mir ja nichts verpassen.“ Die ernsten Mienen der anderen Mitreisenden geben dem Grazer Paar recht. Mit einem Hauch schlechten Gewissens verziehe ich mich in die hinteren Reihen. Der kleine Disput ist allerdings schnell vergessen, denn heute steht der erste Höhepunkt dieser Rundreise an, die Amalfitana. Das ist eine Fahrt entlang der Küstenstraße bis nach Ravello.

Die legendäre Route ist fast 50 km lang, hat mehr als 1.000 Kurven und Kehren. Links der Fels, rechts steile Klippen, die Straße gerade breit genug, dass zwei Autos haarscharf aneinander vorbeikommen – da braucht man gute Nerven und einen erfahrenen Chauffeur. „Wir fahren hier nur nach Gefühl und Gehör“, betont Marilis mit Blick auf Liberato, den Buschauffeur. Angst machen ihm nur die Touristen, die selber fahren. „Wir erkennen sie an den vor Panik aufgerissenen Augen“, scherzt Marilis. Mir ist nicht so zum Lachen, sondern ein wenig mulmig. Nur durch ein kurzes Hupen vor großen Kehren warnt Liberato den entgegenkommenden Verkehr: „Mamma mia!“, kreischen die Fensterplätze.

Doch der Anblick von Positano mit seinen bunten Häusern an den Berghängen sorgt für Entspannung. Das ehemalige Fischerdorf ist heute ein mondäner Ferienort. Nach einem kurzen Stopp geht es weiter über Antrani – ein kleiner und ruhiger Ort, der noch als Geheimtipp gilt – bis nach Amalfi, die Namensgeberin der Region. Die ehemalige Seerepublik hat ihren orientalischen Flair nicht verloren. Sehenswert der Duomo di Amalfi mit seinem Campanile aus dem 13. Jahrhundert. Die Tagestour endet am Nachmittag in Ravello, das schon durch seine Lage geadelt ist, denn das Hochplateau scheint über der Küste zu schweben – eine weiterer Wow-Moment! Im Sommer dient der Ort als Kulisse für ein hochkarätiges Wagner-Festival.