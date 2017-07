Das Problem kennen manche Paare bei der Urlaubsplanung nur zu gut. Wer in der kinderlosen Zeit gerne den Schick und den Luxus von Lifestyle-Hotels und mondänen Orten mag, tut sich später mit kleinen Kindern mitunter schwer, die passende Destination für ein paar erholsame Tage zu finden. Denn in den meisten Fällen sind die Vorstellungen nur schwer unter einen Hut zu bringen.

Keine Abstriche

Genau für diese Zielgruppe hat eine Tiroler Hoteliers-Familie ein Refugium geschaffen und dafür die Bezeichnung "Lifestyle-Kinderhotel" kreiert. "Wir haben immer gerne Urlaub in modernen, schönen Häusern gemacht. Wenn man das gewöhnt ist, will man auch im Familienurlaub mit Kindern keine Abstriche machen. So ist die Idee zu unserem Konzept entstanden", sagt Gastgeber Michael Kobliha vom "Alpina Zillertal", einem Viersterne-Superior-Hotel mitten in Fügen. "100 Prozent familientauglich und dennoch so stylisch, dass man auch höchste Ansprüche trendbewusster Eltern erfüllt".

Spa für Kinder

Foto: /Alpina Zillertal Ein Totalumbau des Hotels vor zwei Jahren und eine weitere demnächst geplante Ausbaustufe ermöglichen den großen und den kleinen Gästen "den nötigen Respektabstand zueinander", meint der Hotelier. Für die Kinder wurde mit dem "Woody’s Spa" eine turbulente Wasserwelt mit Rutsche, Babybecken, Außen- und Indoorpool sowie einer Familiensauna geschaffen. Wenn sich die Eltern hingegen nach aufregenden Rutschpartien mit den Kids nach Ruhe sehnen, gibt es am Dach des Hotels das "Penthouse Spa" – nur für Erwachsene. Eine bis auf das letzte Detail durchdesignte Saunalandschaft, Ruheräume mit Panoramaglas und der Skypool mit Blick auf die Zillertaler Bergwelt sind eine willkommene Abwechslung zum Wirbel mit den Sprösslingen.

Foto: /Alpina Zillertal Damit der Aufguss oder das anschließende Schläfchen von Mama und Papa nicht gestört werden, bietet das Alpina Zillertal zwölf Stunden Kinderbetreuung sechs Mal pro Woche – vom Kleinkind mit Windeln bis zum Teenager. Seit Mai gibt es auf dem neuen Außenspielplatz mit Seilbahn, Kletterturm, Rutschen, Streichelzoo sowie Basket- und Fußballplatz ein ganz besonderes Highlight.

Foto: KURIER/Patrick Wammerl Für Kinder ab vier Jahren steht eine Flotte an Elektro-Trial-Maschinen bereit. Auf dem Outdoor-Parcours kann der Nachwuchs ganz ohne störenden Motorenlärm seine Koordinationsfähigkeit und Körperbeherrschung trainieren. Beim Besuch des KURIER wollte keiner der kleinen Testpiloten den Helm nach den ersten Testfahrten wieder abnehmen. Trotz eines Sturzes war die Test-Strecke für den achtjährigen Liam der Höhepunkt des Familienurlaubs.

Foto: /Alpina Zillertal

Foto: KURIER/Patrick Wammerl Das Herz seiner sechsjährigen Schwester Soey schlägt hingegen für den "Hoflach Pferdehof", wo das natürliche Reiten ohne lange Zügel, Peitsche und Sporen praktiziert wird. Drei Mal wöchentlich kommen die Gäste im Rahmen der Alpina-Kinderbetreuung in den Genuss der Reitstunden.

Baumhaus-Suiten

Ein neues Kapitel in Sachen Lifestyle wurde beim Design der Zimmer aufgeschlagen. Die großzügigen 50 bis 105 großen Zimmer und die zweistöckigen Baumhaus- und Panoramasuiten sind mit edlen Materialen, sehr viel Holz, kindergerechten Bädern und Infrarotkabinen ausgestattet.

Auch die Umgebung hat einiges zu bieten: So sind es nur wenige Minuten in die Erlebnistherme Zillertal und zum 18-Loch-Platz des Golfclubs Zillertal in Uderns. Und ab dem kommenden Winter gibt es vor allem für Bergsportler ein neues Highlight. Nur wenige Meter vom Alpina Zillertal entsteht zur Zeit die Talstation der neuen Spieljochbahn, die in weiterer Folge den Zusammenschluss mit Hochfügen bringt.