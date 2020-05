Afrika: Die Hilfe reicht noch lange nicht

In Somalia herrscht seit zwei Jahrzehnten Bürgerkrieg und seit Monaten Dürre. Das am stärksten von der ostafrikanischen Hungerkatastrophe betroffene Land erreicht kaum humanitäre Hilfe, da die dort herrschende islamistische Al-Shabaab ("Die Jugend")-Miliz diese aus religiösen-ideologischen Gründen unterbindet. Dass die Miliz sich am Wochenende aus der somalischen Hauptstadt Mogadischu zurückzog, ändert nichts am Leid, da sie weiter große Teile Süd- und Zentral-Somalias kontrolliert. "Hier geht es um das nackte Überleben und nicht um religiöse Unterschiede", appelliert Helmut Kutin, Präsident von SOS-Kinderdorf International, an die Weltöffentlichkeit und insbesondere die islamische Welt.



Laut US-Regierungsbeauftragten starben in den vergangenen drei Monaten 29.000 somalische Kinder unter fünf Jahren den Hungertod. 3,2 der rund 7,5 Millionen Somalier brauchen Soforthilfe. Dem nicht genug wird sich nach Einschätzung der Vereinten Nationen das unvorstellbare Leid am Horn von Afrika weiter ausbreiten. Zwölf Millionen Menschen aus Somalia, Äthiopien, Dschibuti und Kenia sind von der Dürre betroffen. Auf der Flucht. Auf der Suche nach Nahrung, nach Hilfe.