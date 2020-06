Ägypten lockt wieder

"Von den politischen Umwälzungen seit dem Sturz von Diktator Mubarak sind und waren Touristen jedenfalls zu keiner Zeit betroffen", sagte der bekannte Ägypten-Korrespondent Karim El-Gawhary bei einem Mediengespräch der Rewe Austria Touristik in Wien. "Ich würde jedenfalls jederzeit mit meiner Frau und meinen drei Kindern einen Heimaturlaub am Roten Meer oder in der Wüste machen." Nicht die Demonstrationen, die bisweilen zu blutigen Ausschreitungen geführt haben, seien das Problem für Touristen, sondern die erhöhte Kriminalität. "Das hängt mit dem derzeitigen Fehlen eines funktionierenden Polizeiapparates zusammen", so El-Gawhary. Es komme vereinzelt etwa in Wüstengebieten zu Überfällen, auch in Touristenorten am Roten Meer seien nach Einbruch der Dunkelheit schon Überfälle passiert, berichtet El-Gawhary. Veranstalter wie Gulet Touristik haben deswegen auch abendliche Ausflüge gecancelt. "Uns ist nur ein einziger derartiger Übergriff bekannt", betont Okay Metiner, Ägypten-Produktverantwortlicher bei Gulet Touristik. "Wir gehen aber auf Nummer sicher, und unsere Gäste können sich darauf verlassen, dass sie derzeit einen angenehmen Ägypten-Urlaub verbringen können."