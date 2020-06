Die Schönheit der Kamele

Der Kleinbus rumpelt über die schmale Sandpiste, goldgelbe Sanddünen erstrecken sich bis zum Horizont. 300 Kilometer von Abu Dhabi und seinem Gigantismus mit glitzernd-modernen Stahl- und Glasbauten entfernt, macht die Region an den Ausläufern der Rub Al Khali Wüste, was übersetzt "Leeres Viertel" bedeutet, ihrem Namen alle Ehre.

Am Festival-Gelände angekommen, sind wir überwältigt von dem Spektakel. 25.000 Kameldamen werden in Gehegen auf einer fußballfeldgroßen Fläche von einer strengen Jury begutachtet. Die Schönheitskriterien ähneln bizarrerweise jenen der Menschen: Große Augen, dichte Wimpern, gleichmäßig geformte Höcker und lange, muskulöse Beine sind gefragt. 1500 Kamelzüchter aus der arabischen Welt sind vor Ort und hoffen auf den Sieg ihrer Kameldame. Neben Ruhm und Ehre erhält der Sieger immerhin auch eine Million Dirham (200.000 Euro). Scheinbar teilnahmslos beobachten viele einflussreiche Araber die Wahl von der Zuschauertribüne aus. Natürlich standeskonform in goldenen, seidenbespannten Sesseln. Selbst in der Wüste wird Wert auf Luxus gelegt.