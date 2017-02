Ab in die Sonne

Rotes Meer/Wadi - TAUCHEN & STERNE SCHAUEN

TAUCHPARADIES AM ROTEN MEER, ÄGYPTEN. Nur vier Flugstunden von Mitteleuropa entfernt, locken sommerliche Temperaturen von 25-30 Grad nach Ägypten, in den Nationalpark Wadi-el-Gemal. Und die ganzjährig angenehme Wassertemperatur von etwa 22 Grad zieht Wassersportler und Taucher an, die die faszinierende Unterwasserwelt mit farbenprächtigen Korallenriffen und einer reichen Meeresfauna erforschen oder etwa zum Wrack des versunkenen Handelsschiffs Hamada bei Abu Goshun abtauchen. Tierfreunde werden mit Dugongs (Seeschweinen), fünf verschiedenen Arten von Schildkröten und Delfinschwärmen belohnt. Wer will, macht Ausflüge zu römischen Wüstentempeln, alten Smaragdminen oder übernachtet in einem Zelt, um den nächtlichen Sternenhimmel über der Wüste zu genießen. Natürlich gibt es vor Ort für echte Sportler auch Wasserski, Jetski und Surf-Boards.

TIPP

Im 5-Sterne-Hotel Gorgonia Beach Resort kommen Tauch-Aficionados auf ihre Kosten: Es gibt ein atemberaubendes Hausriff und ein eigenes Tauchcenter. Das Resort ist ca. 60 Minuten vom Flughafen Marsa Alam entfernt. Preise: Ab 677 € pro Person, inklusive Flug ab Wien, all-inclusive, im DZ für eine Woche.

www.gorgoniabeach.com, www.wadielgemal.org, www.ab-in-den-urlaub.de

Kroatien - FASCHING & Kamelienblüte

GOURMETPARADIES, WEINHOTELS, STRAND-SPAS. In dem Land an der adriatischen Küste urlaubten letztes Jahr – nicht nur wegen der endlosen Strände und dem milderen Klima – etwa 1,3 Millionen Gäste aus Österreich. Auch Küche, Hotels und Spas haben in Kroatien längst Sterne- und Hauben-Niveau und machen Italien Konkurrenz. Egal ob im März zur Kamelienblüte nach Opatija oder zu Osterfeiern auf die Insel Lošinj – in ein paar Autostunden erreicht man von Wien aus gemütlich die Kvarner-Bucht an der Adria.

TIPP

Losinj: Das 5-Sterne-Boutique-Hotel Alhambra liegt in schönen Wäldern und hat einen eigenen

Privatstrand. Geöffnet ab 15. April. Preise im DZ mit HP ab 114 €, Anreise: mit dem Auto, ca 8 Std. ab Wien,

www.losinj-hotels.com

Opatija: Die Villa Neptun Miramar liegt direkt im Zentrum Opatijas, vom Meer nur durch die historische Kaiser-Franz-Josef-Promenade getrennt. Preise im DZ mit HP ab 110 €,

www.hotel-miramar.info

Opatija-Riviera: In der malerischen Preluk-Bucht an der Riviera von Opatija liegt das neue Designhotel Navis, mit In- und Outdoorpool, Gourmetküche und fantastischer Aussicht auf die Kvarner-Inselwelt. Preise im DZ mit Frühstück ab 64 €. Anreise: mit dem Auto, ca. 5 ½ Std. ab Wien, www.hotel-navis.hr

Meran - BLÜTENFESTTAGE

Das Meraner Klima gilt als das mildeste im deutschen Sprachraum. Auch die Pflanzen in den schönen Gärten von Schloss Trauttmansdorff lieben die mediterranen Temperaturen. Gäste reisen gerne zur Apfelblüte (Ende März), zum Haflinger Galopprennen in Meran oder zum Frühlingshalbmarathon in Algund (30. April) an.

TIPP

Die neue meran lodge im la maiena meran resort eröffnet im April. Im Infinity Pool auf dem Dach schwimmt man mit Blick auf Apfelplantagen und die Meraner Skyline. Preise: im DZ ab 136 €/Nacht. Anreise: Fahrzeit mit dem Auto ab Wien, 6 Stunden 20 Minuten für 625 km. Oder Flug nach Innsbruck und dann mit dem Leihwagen, www.lamaiena.it