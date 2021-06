6 Disney-Locations im wahren Leben

Dornröschen & Aschenputtel – Schloss Neuschwanstein in Schwangau, Bayern

Wichtigster Disney-Inspirations-Ort ist das Schloss Neuschwanstein in Bayern(siehe Bild ganz oben). Das außergewöhnliche Bauwerk inspirierte Walt Disney nicht nur zu seinem Logo. Man erkennt es auch in den Märchenschlössern von "Dornröschen" und "Aschenputtel" wieder.

Das Dorf aus "Die Schöne und das Biest" ist inspiriert von der Architektur eines typischen Dorfes im Elsass mit Fachwerkhäusern aus der Renaissance. Verzierte Erker, Giebel, Balkone oder Arkaden finden sich etwa in Eguisheim ( Bild ).

Der Palast des Sultans in Disneys "Aladdin" dürfte vom berühmtesten Mausoleum der Welt inspiriert worden sein – dem Taj Mahal .