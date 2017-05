5 gute Gründe für die Reise nach Nantes

1. Das Sonnerevent Le voyage a Nantes: 1. Juli - 27. August 2017

Jeden Sommer belebt das Event Le Voyage à Nantes den sensiblen und poetischen Parcours gleichen Namens in der Stadt. Künstler und Kreative, Gartner und Koche, DJs und Graffiti Künstler … alle sind eingeladen, sich im öffentlichen Raum auszudrucken. Mit 40 überraschende Stationen, die alle kulturellen Einrichtungen der Stadt verbinden, ist die Stadt noch verrückter als normalerweise.

Foto: © Franck tomps

2. Die Maschine der Insel

Ein beispielloses Kunstprojekt, das monumentale Tiermaschinen zum Leben erweckt hat und dafür als originellste Attraktion der Welt ausgezeichnet wurde. Eine Mischung aus den Phantasiewelten von Jules Verne, dem mechanischen Universum des Leonardo da Vinci und der industriellen Geschichte von Nantes am Standort der ehemaligen Schiffswerften.

Foto: © Franck Tomps

3. Estuaire Nantes <> Saint-Nazaire, ein Museum unter freiem Himmerl

Eine Sammlung von 30 Werken bekannter aktueller Künstler belebt die 60 Kilometer des Mündungsverlaufs der Loire und weist den Weg zu Naturschätzen, maritimem und industriellem Erbe. Ein Haus in 15 Metern Höhe auf einem Kamin, ein 7 Meter hohes Pendel auf einem ehemaligen Betonwerk, eine 120 Meter lange Seeschlange, ein Haus mit Schlagseite, das dennoch nicht sinkt… (Alle Kunstwerke frei zugänglich.)

Foto: © Franck Tomps

4. Nantes, grüne Gourmet-Destination

In Nantes, einer der Grünen Hauptstädte Europas, werden Ernährung und Lebensqualität groß geschrieben: 485 km Radwege, 100 Parks und Gärten in der Stadt. Die Restaurants von Nantes legen Wert darauf, umweltfreundliche und lokal angebaute Erzeugnisse zu verarbeiten. In ihrer Präsentation zeigen sich dann die Kreativität und der Sinn fürs Weitgereiste, die die Küche von Nantes ausmachen.

Foto: © Marc Cortes

5. Nantes, Tor zur Bretagne

Mit seiner Lage zwischen dem Loiretal und der Bretagne, 30 Minuten von atlantischen Stränden entfernt, hat Nantes die ideale Lage um die bretonischen Küsten und die typischen Dörfer zu entdecken. Der Mont-Saint-Michel oder Saint-Malo sind leicht erreichbar von Nantes aus, wo die keltische Kultur noch sehr stark ist.

Foto: © Franck Tomps

Volotea

Volotea bietet Ihnen ab Wien drei Direktflüge – neben Nantes (montags und freitags) werden auch die Strecken nach Marseille (donnerstags und sonntags) und Genua (samstags) bedient.

Am 5. April 2017 feierte Volotea ihr 5-jähriges Bestehen. Vom ersten Flug 2012 bis zum Jänner wurden bereits 10 Millionen Passagiere an Bord begrüßt. Seit 2016 wurde das Streckennetz kontinuierlich ausgebaut und Volotea wurde zur am stärksten wachsenden Low-Cost-Airline in Europa. Im Jahr 2017 wurden mehr als 40 neue Strecken aufgenommen, seitdem bietet Volotea Flüge in 79 kleinere und mittlere europäische Städte in 16 Ländern.

Foto: Volotea

Hôtel de France Oceania

Das Hotel befindet sich im historischen Stadtkern von Nantes. Die kürzlich durchgeführte Renovierung diente zur Betonung des Hotelcharakters, wobei auch zeitgenössischer Komfort geboten werden soll. Darunter fällt auch eine erweiterte Eingangshalle, welche farbenfroh mit lebendigen Elementen, kontrastreichen Materialen und einem erleuchteten Treppenaufgang gestaltet wurde. Auf Sie warten 72 einzigartige Räume, deren Themen sich vom modernen Zeitgeist bis zur ausgefallenen Art-Déco erstrecken.

Foto: Hotel de France

Und so setzt sich der Gewinn zusammen:

- Flüge für 2 Personen von Wien nach Nantes und retour mit Volotea

- 3 Nächte inkl. Frühstück für 2 Personen im Hôtel de France Oceania

​- Ein Goodiebag inkl. Pass Nantes* für 2 Personen

*Pass Nantes

Der Pass Nantes wird Ihnen 72 Stunden (Stadtpass) zur Verfügung gestellt. Er erlaubt es Ihnen mit dem öffentlichen Verkehrsnetz quer durch Nantes zu reisen, welches Straßenbahn, Bus und Wassertaxen beinhaltet. Außerdem erhalten Sie freien Eintritt zu einer Großzahl an unterschiedlichen Touristenattraktionen in Nantes und können unzählige Rabatte in einem der Shops und Freizeiteinrichtungen wahrnehmen.