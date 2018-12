Umstieg von Ölkessel auf Pelletheizung

Als es für die Monteure an die Entsorgung des alten Heizkessels ging, wurde schnell klar, dass dieses Projekt eine besondere Herausforderung darstellte. Der antike Kessel wog nach der Zerlegung in Einzelteile noch immer fast drei Tonnen. Der erste Autokran, der ihn aus dem Heizungskeller heben sollte, scheiterte an der enormen Last, erst ein zweiter, stärkerer konnte die Aufgabe bewältigen. Danach konnte der alte Stahlplattentank mit einem Fassungsvermögen von 22.000 Litern abgebaut und entsorgt werden. Auch die Rohre im Heizungsraum verlangten den Monteuren viel Know-How und Engagement ab: Sie hatten einen Durchmesser von 7,6 Zentimetern.