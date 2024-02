Leben 2.0: So verändern die neuesten Smart Home Technologien deinen Alltag

In der Welt der Technik entstehen ständig neue Möglichkeiten. Dabei rücken Smart Home Produkte immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses. Sie bieten Lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und unterhaltsamer machen. Hier sind zehn Gadgets, die genau das versprechen:

Mit dem Einzug smarter Technologien in unsere Wohnungen setzt das ABUS Wintecto One 2er-Set neue Standards in der Sicherheitstechnik. Die innovative Lösung für Türen und Fenster macht traditionelle Schlüssel überflüssig, denn Nutzer:innen profitieren von den vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten – von der Codeeingabe und dem Fingerscan bis hin zur App-Bedienung. Besonders spannend: die integrierte 3D-Alarm-Sensorik, die bei Einbruchsversuchen aktiviert wird, und so ein zusätzliches Sicherheitsniveau bietet. Das Wintecto One vereint damit fortschrittliche Technologie mit praktischer Anwendung, um die alltägliche Sicherheit zu erhöhen.

Beim Gedanken an die endlose Suche nach einer Steckdose im Freien schlägt die Anker Powerstation 521 ein neues Kapitel auf. Diese tragbare Ladestation besticht durch ihre Qualität und Zuverlässigkeit, bietet schnelle Ladezeiten, beeindruckende Leistung und vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Das Anker 625 Solarpanel 100W erweitert diese Freiheit, indem es unabhängiges Laden durch Sonnenenergie ermöglicht – eine Revolution für jeden, der die Unabhängigkeit eines stets geladenen Smartphones außerhalb der vier Wände schätzt.

Das Rätsel der perfekten Klanggröße in kleinen Räumen löst die Canton Smart Soundbox 3 mit Bravour. Dieses kompakte Stereo-Set - klein in der Form, aber gewaltig im Sound - erweitert das akustische Erlebnis um beeindruckende Dimensionen. Mit ihrer erstaunlichen Klangstärke, tiefen Bässen und einem raumfüllenden authentischen Klang, definiert sie die Messlatte neu. Die smarte Fernbedienung von Canton, verfeinert dieses Erlebnis, indem sie nicht nur die Lautstärke präzise anpasst, sondern auch eine Vielzahl an Klang- und Menüoptionen zugänglich macht. Ein echtes Highlight für alle, die kompromisslose Qualität und smarte Technologie in einem suchen.

Das Danfoss Ally Starterpack bildet den perfekten Einstieg in die Welt der smarten Heizungssteuerung. Die Installation gestaltet sich unkompliziert, und die intuitive Bedienung lässt keine Fragen offen. Das Danfoss Ally Thermostat ermöglicht eine präzise Temperaturregelung über die zugehörige Bridge – ob durch das manuelle Handrad, die Smartphone-App oder Sprachbefehle. Die individuelle Steuerung jedes Raumes ermöglicht es, maßgeschneiderte Wohlfühlzonen zu schaffen und das Zuhause nach persönlichen Präferenzen zu gestalten.

Eve Energy transformiert den Alltag, indem es die Kontrolle über Heimbeleuchtung und Geräte direkt in die Hände seiner Nutzer:innen legt. Diese smarte Steckdose integriert nahtlos den zukunftsweisenden Matter-Standard mit der neuesten Thread-Netzwerktechnologie. Und das alles ohne jegliches Tracking, um ein sicheres und privates Smart Home-Erlebnis zu gewährleisten. Dank TÜV-geprüfter Qualität bietet Eve Energy eine zuverlässige, benutzerfreundliche Lösung, die Sicherheit mit Komfort verbindet. Die Einrichtung ist denkbar einfach und unterstützt eine breite Palette von Geräten und Assistenten wie iPhone, Android, Alexa, Siri und Google Assistant, was Eve Energy zu einem vielseitigen Partner für jedes smarte Zuhause macht.

Die meisten Rauchmelder schlagen erst Alarm, wenn es fast zu spät ist. Der Google Nest Protect bricht mit dieser Tradition und bietet dank seiner fortschrittlichen Sensoren sowohl Sicherheit als auch Komfort. Sollte dennoch ein Alarm ausgelöst werden, ermöglicht Nest Protect eine frühzeitige Warnung und bietet die Option, den Alarm direkt über das Smartphone zu deaktivieren. Mit dem 4er-Set avanciert Nest Protect zur Spitzenklasse unter den Rauchmeldern und kombiniert intelligente Technologie mit effektiver Gefahrenabwehr.

Ein warmes Zuhause, ohne jemals die Heizung berühren zu müssen? Das Hombli Smart Infrared Heatpanel macht es zur Realität: Individuelle Zeitszenarien erlauben die präzise Steuerung der Wärmeabgabe, um stets die ideale Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Dank dem schlichten Design fügt sich das Heatpanel unauffällig in jede Wohnlandschaft ein. Intelligente Technologie, die sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend ist.

Präzise Wetter- und Klimadaten, ohne das Sofa zu verlassen? Die Netatmo Wetterstation macht es möglich. Mit Echtzeit-Updates via App und unterstützt durch Instrumente wie Regen- und Windmesser sowie dem schützenden Netatmo Wetterstation Shield, liefert dieses System einen umfassenden Einblick in die äußeren und inneren Umweltbedingungen. Das Ergebnis ist ein Schritt hin zu einem informierten und komfortablen Zuhause.

Erwachen mit einem simulierten Sonnenaufgang oder in eine Welt voller Farben eintauchen – das ermöglichen die Philips Hue White & Color Ambiance Spots mit GU10-Fassung. Die einfache Installation lässt sofort zwei Bedienungswege zu: spontane Anpassungen via Bluetooth oder erweiterte Funktionen durch die Hue Bridge. Die intuitive Hue-App macht das Entdecken und Anpassen der zahlreichen Lichtoptionen zum Kinderspiel, wobei die Lichtwecker-Funktion für ein natürliches Aufwachen besonders hervorsticht.

Das Sonos Era 100 Arc 5.1 Heimkino Set öffnet die Tore zu einer Welt, in der Lieblingsfilme und Musik in atemberaubender Soundqualität erklingen. Im Herzen dieses Systems - die Sonos Arc Soundbar. Ein Wunderwerk der Technik, das weit über eine einfache Unterstützung für Smart-TVs hinausgeht und die Funktionen einer ganzen Stereoanlage in sich vereint. Mit ihrem schlanken Design und elf Audiotreibern entfaltet sie eine Klangbühne, die Premium-Sound in jede Ecke des Raums bringt. Der optisch ansprechende, WLAN-fähige Subwoofer der dritten Generation setzt visuelle Akzente und liefert eine Bassleistung, die das Erlebnis auf ein neues Level hebt. Gemeinsam kreieren sie ein unvergleichliches Soundsystem für ein modernes Zuhause.

