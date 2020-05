Zürich: Österreicher lag tot in Zelle

Ein 26-jähriger Österreicher wurde Samstagfrüh tot in seiner Zelle in einem Züricher Polizeigefängnis gefunden. Bei dem Mann handelt es sich um einen österreichischen Staatsbürger rumänischer Abstammung. Der Mann lebte zuletzt in der Schweiz.



Der 26-Jährige wurde bei der Frühstücksausgabe von einem Gefängnismitarbeiter leblos vorgefunden. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Häftlings feststellen. Der junge Mann war zu einer mehrmonatigen Haftstrafe wegen Diebstahls verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft Zürich kündigte eine Untersuchung über die Todesursache an. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.