Zu Besuch bei der CSI Innsbruck

Die Bilder, die seit CSI: Den Tätern auf der Spur in den Köpfen der Menschen wohnen, werden nicht befriedigt. Kein perfekt geschminktes, sondern ein vermummtes Gesicht blickt auf die DNA-Probe. Ob die Frisur der Wissenschaftlerin der neuesten Mode entspricht, bleibt unter einem Schutzhauberl, wie man es aus der Wurstabteilung des Supermarktes kennt, verborgen; genauso, wie die vielleicht knallrot lackierten Nägel, die in Latex-Handschuhen stecken. Eindeutig: In der Realität, sprich im DNA-Zentrallabor, geht es viel steriler zu, als im Film.

Schauplatz Müllerstraße 44: Walther Parson führt durch sein Reich. Im 3. Stock des Gerichtsmedizinischen Institutes in Innsbruck reiht sich Labor an Labor: das Spurenlabor, ans Extraktionslabor, ans Detektionslabor ... "Unsere Wissenschaftler gehören zu den weltweit Führenden", sagt der Chef ohne falsche Bescheidenheit. In der Kriminalitätsbekämpfung ist man so arriviert, dass schwierige Mordfälle aus Deutschland, Skandinavien, Australien und sogar aus dem Himalaja-Kaiserreich Bhutan am Fuße des Patscherkofels landen. In der österreichischen Datenbank liegen mittlerweile 140.000 DNA-Profile. "Und statistisch gesehen führt fast jede zweite Tatortspur, die wir analysieren und in die Datenbank hineinstellen, zu einem Treffer, den die Polizei als Ansatz für neue Ermittlungen nutzen kann."

Berühmt gemacht haben die Innsbrucker Forscher aber all die historischen Promis, deren DNA Parson in sein Labor bekam und deren Innenleben er analysiert hat. Ganz kühler Wissenschaftler sagt er: "Das hat mich alles sehr wenig berührt, und das ist ein Vorteil." Warum, Professor Parson? "Erwartungshaltung. Je größer die Nähe zum Fall, desto größer die Befangenheit", sagt er und erzählt von Schiller-Forschern, die am vermeintlichen Grab des Dichters in Weimar zusammenbrachen, als die Proben für die DNA-Analyse genommen wurden. Als die Untersuchungen das Skelett als Fake enttarnten, konnten einige Kollegen das Ergebnis nicht akzeptieren.

"Mir ist es egal, ob das die Knochen von Herrn Müller sind oder die von Mozart. Ich springe auf Reliquien nicht so stark an." Daher hat er selbst noch nie Knochen gesucht. Das würde ein zu großes Naheverhältnis zu seinem Forschungsobjekt erzeugen. "Mein Job ist es, eine gute DNA-Analyse zu machen. So, wie in den CSI-Serien dargestellt, dass Gerichtsmediziner eine persönliche Motivation hat – das ist totaler Unsinn."

Ansonsten sei CSI in Ordnung. "Die lassen sich von Molekularbiologen beraten. Mitunter sind dort neue Technologien zu sehen, die wir noch gar nicht haben." Dabei ist Innsbruck gut ausgestattet: Alle vier bis fünf Jahre werden die DNA-Analyse-Geräte ausgetauscht. Kosten: 250.000 Euro pro Gerät. Da müsse man aktuell bleiben, "sonst ist man weg vom Fenster". Sein Bestreben: "Die Methoden noch besser zu machen, um aus noch kleineren, noch älteren DNA-Stücken noch bessere Information zu bekommen." Heißt: "Wir testen neue Technologien, die in fünf, vielleicht erst in zehn Jahren zum alltäglichen Instrumentarium der Kriminalitätsbekämpfung werden."