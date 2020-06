Zielfahnder suchen jetzt Society-Juwelier

Zusätzlich versteckt sich Klimitsch vor seinen Mafia-Geschäfts­partnern. Denn er schuldet den Goldkartellen dem Vernehmen nach mehrere Millionen Euro. Seine Familie und er selbst sollen mehrfach mit dem Tod bedroht worden sein.

Um seine Kooperation mit den Behörden unter Beweis zu stellen, übergab Anwalt Bernt vor Wochen ein schriftliches Geständnis an die Stabsstelle Finanz. Darin bekennt sich der Gesuchte der Steuerhinterziehung für schuldig.

Allerdings fühlen sich Finanz und Justiz von Klimitsch an der Nase herum­geführt. Denn offiziell wollte sich der Juwelier und So­ciety-Löwe am 15. September, also am vergangenen Samstag, stellen. Die Geduld der Behörden scheint erschöpft.