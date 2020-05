Wulff in neuer Erklärungsnot

In einer als zu spät empfundenen Erklärung hatte Wulff am Donnerstag geschrieben, das Darlehen sei von Geerkens Frau gekommen. Er habe „die fehlende Erwähnung des Darlehens vor dem Landtag unterschätzt“, das tue ihm „leid“. Schon seine Darlehens-Annahme wäre aber verboten gewesen: Ein niedersächsisches Gesetz verbietet Regierungsmitgliedern „die Annahme von Darlehen zu marktunüblich tiefen Zinssätzen“. Die neuen Widersprüche verschlechtern nun Wulffs Position. Pikant dabei ist, dass laut Focus das Gespräch des Spiegel mit Geerkens schon vor Wulffs Erklärung am Donnerstag stattfand. Damit wirkt es noch authentischer , die Veröffentlichung allerdings auch gezielter. Wulff ließ am Freitag umgehend die Version von seinen Anwälten dementieren: Das Geld sei klar vom Konto von Edith Geerkens gekommen, dorthin seien auch die Zinszahlungen geflossen.