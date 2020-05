Wissenschaftler des Jahres ist eine Frau

Vier Monate im Sommer widmet sie der Forschung in Ephesos und den 215 Wissenschaftlern aus 17 Ländern plus 60 türkischen Arbeitern (mittlerweile spricht sie sehr gut türkisch). "Wir sind dort auch ein Wirtschaftsfaktor." Im türkischen Selcuk (so heißt das antike Ephesos heute) ist das Grabungsunternehmen der zweitgrößte Arbeitgeber nach der Gemeinde.

Das viele Organisieren habe auch Vorteile: "Ich habe als einzige den Überblick über alle Projekte." Und das will sie für ihr künftiges wissenschaftliches Leben ausschöpfen. "Ich möchte übergreifende Ephesos-Themen aufgreifen", sagt sie. So will sie etwa Führer verfassen und über die Kulte in der antiken Metropole forschen.

Ephesos war im 2. Jh. n. Chr. eine antike Metropole mit 200.000 Einwohnern, die anders als etwa Rom, nicht modern überbaut wurde. "Hier können Großstadt-Phänomene erforscht werden", sagt die Preisträgerin". Das ist der Reiz für mich als Archäologin." Danach war die Stadt ein christliches Zentrum. "Schauen sie sich nur die Liste der Heiligen an, die angeblich in Ephesos waren: Paulus, Maria, Johannes, die Siebenschläfer, das Konzil von Ephesos fand dort statt." Und erst 15 Prozent der Stadt sind ausgegraben.

All das gibt der österreichischen Archäologie eine einzigartige Chance: "Es gibt nicht so viele Orte, wo wir im internationalen Wissenschaftsbetrieb Leadership haben. In Ephesos sind wir diejenigen, die vorgeben, was geforscht wird."