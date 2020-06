Wir sind das Volk – wir wollen abstimmen

Der ORF lässt ausrichten, dass sich "das innenpolitische Geschehen im Moment in Grenzen hält". Deshalb gibt es im Sommer keine politischen Magazine und Diskussionssendungen. Gut so. Da haben die ORF-Redakteure mehr Zeit zum Zeitunglesen.

Da konnten sie etwa im KURIER am Sonntag erfahren, dass der niederösterreichische Landeshauptmann Pröll schnell das Volk über die künftige Form des Bundesheeres befragen will. Pröll hat damit den entscheidenden Anstoß gegeben. Bundeskanzler Faymann nahm den Ball auf und sagte nach einem Truppenbesuch zum KURIER: "Das Heer braucht eine schnelle Entscheidung." Und schließlich rang sich auch Vizekanzler Spindelegger zu einem Ja zur Volksbefragung durch.

Genug der Propagandaschlacht, raus aus dem Schützengraben: Jetzt sollen alle Parteien ihre Standpunkte erklären. Da werden historische Zusammenhänge eine Rolle spielen – will man in politisch unsicheren Zeiten wirklich ein Berufsheer? – da wird es um den Katastrophenschutz , Fragen der Integration und den Zivildienst gehen. Aber in ein paar Monaten sind dann alle Argumente durchgekaut und das Volk wird entscheiden.

Das Modell des Volksentscheids wird auch in anderen Fragen notwendig sein. Über die Frage von Uni-Gebühren werden sich SPÖ und ÖVP nie einigen, über neue Schulformen auch nicht. Und die Chancen stehen gut, dass eine künftige Bundesregierung aus drei Parteien bestehen wird, die sich in vielen Fragen nicht wird einigen können.

Volksbefragung oder Volksabstimmung statt Regierungskrise – dieses Modell sollten wir schnell lernen. Das nächste Mal wird es vielleicht schon ohne deutlichen Zuruf aus St. Pölten funktionieren.