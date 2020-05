WikiLeaks kämpft mit Datenleck-Desaster

WikiLeaks macht Leigh für das Debakel verantwortlich. Der Reporter habe in seinem im Februar vom Guardian publizierten Buch das Passwort zur Entschlüsselung der Dateien enthüllt, so die Enthüllungsplattform. Sowohl der Reporter als auch der Guardian bestreiten die Anschuldigungen. Leigh sagte, dass die von ihm veröffentlichten Informationen veraltet und harmlos gewesen seien. Man habe die Information erhalten, dass das Passwort temporär sei. Außerdem hätte WikiLeaks sieben Monate Zeit gehabt, die Dateien zu entfernen.



WikiLeaks will juristische Schritte "gegen den Guardian und eine Person in Deutschland, die das Passwort zum persönlichen Nutzen weiterverteilt hat", prüfen. Dabei handelt es sich um eine Anspielung auf Domscheit-Berg. Assange hat Domscheit-Berg über einen Anwalt den Bruch von Absprachen und Selbstverpflichtungen sowie "ein gesteigertes Maß an Niedertracht" vorgeworfen. Er habe Journalisten Hinweise zur Öffnung der verschlüsselten Dateien gegeben, hieß es in einem Schreiben des Anwalts.



Egal wer Schuld hat, die Konsequenzen sind fatal: Die unredigierte Version im Netz könnte für viele Aktivisten und Informanten in totalitären Staaten weltweit lebensgefährliche Folgen haben. Mehr als 100 Informanten der USA sollen nach dem Datenleck in akuter Gefahr sein. Die Informanten waren von US-amerikanischen Diplomaten für besonderen Schutz vorgesehen, wie die New York Times berichtete.