Wiener erlebte Flutkatastrophe

Der Tropensturm „Washi“ war wie berichtet in der Nacht auf Samstag mit heftigen Regenfällen über die dicht besiedelte Insel Mindanao gefegt. Innerhalb von Minuten schwollen die Flüsse an und traten über die Ufer. In den Küstenstädten Cagayan de Oro und Iligan stürzten die Wassermassen meterhoch durch die Straßen. Schlammlawinen und Fluten rissen ganze Häuser mit sich. Die Verwüstung in den beiden Städten, wo mindestens 900.000 Menschen leben, ist immens.

Der Wiener Werner Schneider hat die Naturkatastrophe miterlebt: Der mit einer Philippinin verheiratete Mann befindet sich derzeit auf Urlaub in einem Vorort von Cagayan de Oro. „Wir sind etwa 50 Kilometer von dem Fluss entfernt“, sagte Schneider der apa. Das Wasser des Cagayan River ist fünf bis sechs Meter über die Ufer getreten. Dort liegen die Slums, erklärt Schneider: „Die Slumviertel sind am stärksten betroffen und wurden quasi weggespült.“ In der Nähe des Flusses zeige sich ein Bild der totalen Verwüstung – geknickte Palmen, Überreste von Häusern, überall Schlamm.