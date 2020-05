Wieder Korruptionsverdacht gegen Grasser

Karl-Heinz Grasser gerät an mehreren Fronten zusehends unter Druck. Unter anderem im Ermittlungskomplex rund um den Terminal Tower in Linz, wo die Justiz einen schwerwiegenden Korruptionsverdacht hegt – der KURIER berichtete Ende November. In einem Dossier der Korruptionsstaatsanwaltschaft heißt es: „Mag. Grasser ist auch in diesem Zusammenhang verdächtig, als ehemaliger Bundesminister für Finanzen (...) für die pflichtwidrige Vornahme eines Amtsgeschäftes, nämlich den (...) Abschluss eines überteuerten Mietvertrages hinsichtlich des Terminal Towers in Linz, einen Vorteil in einer € 3000,- übersteigenden Höhe angenommen zu haben.“

Konkret geht es um 700.000 Euro, die Grassers Freund Plech für die Einmietung der Finanz in den Linzer Wolkenkratzer gefordert haben soll. Im Falle von 200.000 Euro glauben die Fahnder fündig geworden zu sein: Das Geld soll letztlich via Grasser-Spezi Meischberger auf drei im Zuge der BUWOG-Ermittlungen entdeckten Provisionskonten in Liechtenstein gelandet sein. Die Staatsanwaltschaft vermutet Bestechungsgeld, die Konten könnten Meischberger, Plech sowie Grasser zugeordnet werden. Alle drei dementieren jegliche Vorwürfe vehement, es gilt die Unschuldsvermutung.