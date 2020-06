Wetterprognosen: Wie wird der Sommer?

Der Wetter-Experte auf der Hohen Warte warnt vor zu hohen Erwartungen. "Es wäre verfehlt, diese Prognosen für eine Urlaubsplanung herzunehmen", sagt Alexander Kann, Meteorologe an der ZAMG. "Aus diesen Daten kann man kein Wetter für bestimmte Orte und Tage ableiten, sondern lediglich großräumige und langfristige Trends."

Ein Beispiel: Der August soll – laut Prognose – überdurchschnittlich warm werden. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns auf Badewetter freuen können. "Es kann sein, dass es meist dicht bewölkt ist; dadurch kühlt es in der Nacht nicht so ab. So ist es im Durchschnitt zwar wärmer, obwohl die Sonne weniger scheint."

Die Klima-Modelle werden vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wetterprognose in Großbritannien berechnet. Dazu werden Satelliten, Bojen, Flugzeuge und Bodenstationen verwendet. Doch auch wenn die Modelle exakt sind, müssen es die Prognosen nicht sein. Fundierte Wettervorhersagen sind auch im dritten Jahrtausend auf einen Zeitraum von weniger als zwei Wochen beschränkt. Kann: "Je länger in die Zukunft prognostiziert wird, desto unsicherer wird es. Die Atmosphäre ist ein chao­tisches System, in dem sich kleinste Störungen rasch auswirken können."

Besonders deutlich wurde das beim Klima-Phänomen El Niño, das schwere Niederschläge in Südamerika und Dürren in Australien be­wirkte. "Man könnte sagen: Die Natur weiß jetzt noch nicht, wie sie sich entwickeln wird", sagt Kann.