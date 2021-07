Wer steigt bei Frank Stronach ein?

Die Magna Europa-Zentrale, das Frank Stronach Institut und auch Frank Stronachs Wohnsitz finden sich zwar in Oberwaltersdorf – für die Steuer hat Stronach seinen Lebensmittelpunkt aber im Schweizerischen Zug. Der Vorteil liegt laut Schweizer Medien auf der Hand. „In Zug schuf er ein privates (Vermögens-)Versteck“, schrieb einst das Magazin Bilanz. 1994 kehrte Stronach Kanada den Rücken und gründete die Schweizer Gesellschaft Stronach & Co. Laut der kanadischen Zeitung Ottawa Citizen hat ihm dieser Schritt 200 Millionen Dollar an Steuern erspart. Dabei hilft ein Firmengeflecht in Steuerparadiesen wie der Kanalinsel Jersey (Enzian Investment), in Liechtenstein (Bergenie Anstalt) und Island ( Magna Investments á Islandi). Für das Wahlrecht ist das kein Problem: Seit 1989 dürfen Steuer-Ausländer auch in den Nationalrat, heißt es im Innenministerium. Fraglich ist nur, ob Stronach beim Einzug ins Parlament auch hier steuerpflichtig wird.