Wenn Pflege gefährlich wird

Wenn ein Mensch mit 80 stirbt, sagt man leichthin: "Der war halt schon alt." Das kann die Wiener Professorin der Gerichtsmedizin, Andrea Berzlanovich, nicht akzeptieren: "Die Alten haben wenig Lobby. Auch 80-Jährige haben ein Recht, 90 zu werden. Und ihre Angehörigen haben ein Recht, im Todesfall die Ursache zu erfahren."

Deshalb plädiert die Spezialistin für forensische Gerontologie dafür, genauer hinzuschauen: Zu oft hängt der Tod betagter Menschen mit Pflegefehlern zusammen. Konkret: Tod durch Erhängen, wenn im Bett oder im Rollstuhl angegurtete Heimbewohner sich aus ihrer Lage befreien wollen und binnen fünf bis 12 Sekunden in eine lebensgefährliche Strangulationsposition rutschen.



Wie das passiert und welche Qualen es bedeutet, hat Berzlanovich - die auf insgesamt 12.000 Obduktionen zurückblicken kann - in 39 Fällen untersucht. In einer Kopftieflage, so lautet ein Ergebnis, dauert der Todeskampf bis zu einer halben Stunde.



Die Studie der Wienerin sorgt nun in ganz anderem Zusammenhang für Aufsehen: In Japan droht Sunao Takami die Todesstrafe. Richter debattieren darüber, ob der Strang im Widerspruch zum Folterverbot steht.



Berzlanovich hat verschiedene Auffindungssituationen von Patienten nachgestellt, die im Rahmen von meist nicht fachgemäß vorgenommenen Fixierungen gestorben sind. Eine Kollegin stellte sich für die Simulation zur Verfügung und schaffte es sowohl beim Einsatz von Bettgittern als auch von Gurten, durchzuschlüpfen und sich in lebensgefährliche Lagen zu bringen. Obwohl die Ärztin wusste, dass ihr nichts passieren kann, war ihr die Panik anzusehen.