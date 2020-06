Wenn Frauen zu Täterinnen werden

Wenn Frauen an der Macht wären, würde es keine Kriege geben. Das ist zumindest ein gerne gepflegter Mythos. „Ich möchte in keinem Krieg sein, den Frauen führen. Frauen sind in ihrer Rachsucht perfider, raffinierter und besser organisiert.“ Das sagt eine Frau.

Sigrun Roßmanith ist Gerichtspsychiaterin und hat das Hauptaugenmerk ihrer Arbeit dem Thema „Frauen als Täterinnen“ gewidmet. Die Statistik spricht für die Frauen. 38.394 strafbare Handlungen wurden im Jahr 2010 begangen und vor Gericht verurteilt – nur 5561 Verurteilte (15 Prozent) waren Frauen (siehe Grafik).