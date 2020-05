Wenn der Vierbeiner plötzlich verschwindet

Falls der Verdacht besteht, dass der Hund gestohlen wurde, findet man Hilfe bei folgenden Anlaufstellen bzw. sollte man so vorgehen:



Polizei Die meisten Menschen bringen einen gefundenen Hund zur nächstgelegenen Polizeistation oder melden sich telefonisch. Vom Wachzimmer aus werden dann die Datenbanken nach vermissten und gestohlen gemeldeten Hunden durchsucht. Aufgefundene Tiere werden dem Veterinäramt gemeldet oder der Tierrettung übergeben.



Tierschutz Auch Veterinärämter, Tierrettung oder Tierheime sind Anlaufstellen für gefundene Vierbeiner. Ein Anruf oder eine kurze eMail, um die erforderlichen Daten zu übermitteln, sind ausreichend. In Wien kann man auf www.tierschutzinwien.at oder telefonisch unter 01/4000-8060 Kontakt aufnehmen.



Flugblatt und Annonce Die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" empfiehlt, folgende Eckdaten anzugeben: Wann und wo ist das Tier gestohlen worden? Name, Alter, Geschlecht (kastriert/nicht kastriert), Halsband, Aussehen, Finderlohn, Hinweis auf den möglichen Verbleib, Kontaktdaten.



Identifikationschip Ein Halsband mit Marke kann verloren gehen oder einfach abgenommen werden, daher ist der Chip für Hunde seit dem 30. Juni 2008 in ganz Österreich Pflicht. Mittlerweile verfügen die meisten Tierärzte, Tierheime und Polizeistationen über ein geeignetes Lesegerät.



Tierhandlungen Viele Tierhandlungen zeigen sich sehr kooperativ, wenn es um die Suche nach vermissten Hunden geht. In den Geschäften dürfen meist Flugblätter aufgehängt werden. Eventuell kann man die Mitarbeiter bitten, einen Zettel in jedes Einkaufssackerl zu legen.



Social Media - Im Internet gibt es unzählige Foren und Plattformen für Tierfreunde. Hier besteht immer die Möglichkeit eine Verlustanzeige aufzugeben. Andere Hundehalter können so beim Spazierengehen Augen und Ohren offen halten. Auch Facebook und Co. sind breitenwirksame Medien, die es vermögen viele Menschen zu mobilisieren. Hier die wichtigsten Adressen im Überblick: