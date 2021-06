Weltjugendtag: Unwetter bei Papst-Rede

Ein plötzlich hereinbrechendes Unwetter überschattete die Papst-Ansprache am Weltjugendtag in Madrid am Samstag. Sieben Menschen wurden dabei verletzt. Wie die Rettungsdienste in der Nacht zum Sonntag mitteilten, war bei einer Gebetswache unter freiem Himmel ein Lichtmast infolge des plötzlich aufgekommenen Sturms umgestürzt.



Der Mast habe zwar keine Teilnehmer der Zeremonie getroffen, aber mehrere Zelte zum Einsturz gebracht. Dabei erlitten sieben Gläubige Knochenbrüche und Prellungen. Der Zwischenfall ereignete sich bei einer Gebetswache auf dem Flughafengelände Cuatro Vientos vor den Toren der spanischen Hauptstadt. Papst Benedikt XVI. hatte wegen des Unwetters eine Ansprache unterbrechen müssen. Die Zeremonie konnte nach etwa 20 Minuten fortgesetzt werden. An der Wache nahmen Hunderttausende von Gläubigen teil.



Heute hält der Papst auf dem Flughafen den Abschlussgottesdienst des Weltjugendtags. Dazu werden mehr als eine Million Menschen erwartet. Tausende von Gläubigen campierten in der Nacht nach der Gebetswache auf dem Gelände.