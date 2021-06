Weltjugendtag: Anschlag vereitelt

Dass das größte internationale Treffen der katholischen Kirche auch für "gestandene" Gläubige etwas ganz Besonderes darstellt, zeigt die 103 Jahre alte Ordensschwester Teresita: Wenn der Papst am Freitag mit Geistlichen zusammentrifft, ist auch sie mit von der Partie. Die Nonne wird zu diesem Zweck erstmals ihr hundert Kilometer nordöstlich von Madrid gelegenes Kloster verlassen, in das sie im Alter von 19 Jahren am 16. April 1927 eingetreten war. Laut der Äbtissin des Klosters Buenafuente del Sistal, Mutter Maria, will Schwester Teresita die gesamte Strecke mit geschlossenen Augen zurücklegen, "damit nichts sie ablenkt".



In einem jüngst erschienenen Buch von Jesus García über das Leben von zehn Frauen im Kloster wird Schwester Teresita mit den Worten zitiert: "Wer kann 84 Jahre im Kloster zubringen, ohne glücklich zu sein? Natürlich bin ich glücklich." Sie war von ihrem Ihr Vater, einem armen Landarbeiter, ermutigt worden, Nonne zu werden.