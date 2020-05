Weckruf für die Schuldenkaiser

Der auf Dauer wunde Punkt bleibt aber das Wachstum der Ausgaben, das schon in den Jahren vor der Wirtschaftskrise durchschnittlich rund sechs Prozent betrug. Hauth: "Wenn diese Entwicklung so bleibt, dann rutschen die Länder noch weiters ins Minus. Da muss etwas geschehen."



Wirtschaftsprofessor Felderer glaubt, dass das Jahr 2009 für die Länder "ein Schock" gewesen ist und verweist auf aktuelle Sparpakete, die langfristig wirken sollen, weil in die Strukturen eingegriffen wird. "In der Steiermark ist einiges im Gange. In Oberösterreich und in Wien gibt es Spitalsreformen." Niederösterreich, das für 2012 angekündigt habe, keine neuen Schulden mehr zu machen, werde dieses Ziel wohl aber nur schwer erreichen.



"Im Moment fließen die Gelder sehr üppig", sagte Felderer mit Verweis auf die gut laufende Konjunktur und die hohen Mittel, die die Länder aus dem Finanzausgleich vom Bund bekommen. Für Reformen sei der Zeitpunkt daher günstig. Seine Prioritätenliste dazu: Gesundheit und Spitäler, Verwaltung, mehr Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und ein Überdenken von Förderungen. "Förderungen gibt es bei uns für alles Mögliche und das ist ein Unding."