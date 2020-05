Warum Syriens Regimekritiker allein gelassen werden

Der Hauptgrund für die allgemeine Zurückhaltung liegt aber in Syriens Struktur. Ein "Irak-Szenario" mit einem Bürgerkrieg, in dem alle Ethnien, religiösen Gruppen, Clans und Stämme des 20-Millionen-Staates gegeneinander antreten, gilt als strategischer Albtraum.



Jede Unruhe könnte zudem rasch auf die Nachbarn übergreifen - vor allem auf den labilen Libanon, wo die schiitische, stramm pro-syrische Hisbollah-Miliz ein Machtfaktor ist. Oder auf Israel, mit dem die Syrer im Dauerstreit um den Golan liegen.



Völlig unberechenbar ist auch der Iran, der im Assad-Clan seinen engsten Alliierten und das unverzichtbare Bindeglied zur Hisbollah und zur Hamas sieht. Teheran hat deshalb auch

massenweise Mann und Material nach Syrien geschickt, um den Protest gegen die Assads niederzuknüppeln.



Aus all diesen Gründen werden die Demonstranten in Syrien auf absehbare Zeit auf sich allein gestellt bleiben. - Stefan Galoppi