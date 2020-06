Warum heute schon Frühling ist

Am 21. März ist Frühlingsbeginn. So haben es viele in der Schule gelernt. Doch wer darauf vertraut, wird dieses Jahr und auch die nächsten Jahrzehnte den Start der angenehmen Jahreszeit um einen Tag verschlafen.

Denn heuer geht der Frühling bereits am heutigen Dienstag, also am 20. März, los. Und so bleibt es auch die kommenden 35 Jahre. 2048 ist dann der Frühlingsbeginn sogar schon am 19. März. Der 21. ist dann erst wieder 2102 an der Reihe.

Schuld an diesem Zahlenwirrwarr ist die Bewegung der Gestirne, die sich nicht exakt an unseren Kalender hält. „Die Tag-und-Nachtgleiche, die den Frühlingsbeginn markiert, passiert im Schnitt alle 365 Tage, fünf Stunden, 48 Minuten und 45,261 Sekunden“, erklärt Alexander Pikhard, Präsident der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.

Das passt aber nicht mit der Jahreslänge zusammen, die sich aus unserem Gregorianischen Kalender ergibt. Denn sie beträgt 365 Tage, fünf Stunden, 49 Minuten und zwölf Sekunden. Durch diese Abweichung kann der Beginn der Jahreszeiten im Lauf der Jahre schwanken.