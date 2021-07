Wahl-Schlappe für Berlusconi

Bei den zweitägigen Kommunalwahlen in Italien am Sonntag und Montag in verschiedenen Teilen des Landes hat die rechtskonservative Partei des früheren Regierungschefs Silvio Berlusconi nach den fast endgültigen Wahlergebnissen eine schwere Schlappe erlitten. In Palermo, der größten Stadt, in der gewählt wurde, kam der Kandidat von Berlusconis Partei Volk der Freiheit (PdL), Massimo Costa, auf weniger als 12 Prozent der Stimmen. Der bekannte Anti-Mafia-Politiker Leoluca Orlando von der Mitte-Links-Partei Italien der Werte (IdV) erreichte 47,4 Prozent der Stimmen und tritt in der Stichwahl gegen Fabrizio Ferrandelli (17,4 Prozent) von der Mitte-Links-Gruppierung Demokratische Partei ( PD) an.

In Parma lag der PD-Kandidat Vincenzo Bernazolli mit 39,2 Prozent deutlich vor dem Bewerber der vom Komiker Beppe Grillo gegründeten Protestgruppe Fünf-Sterne-Bewegung, Federico Pizzarotti, der überraschend auf 19,5 Prozent kam. Die Bewegung des Kult-Satirikers und Erfolgs-Bloggers Grillo, der die Massen mit seiner Kampagne gegen die "Kaste" der italienischen Parlamentarier, die Verschwendungen im politischen System und die Richtlinien der Europäischen Zentralbank mobilisiert, ist die wahre Überraschung des Urnengangs. In mehreren am Wahlgang beteiligten Gemeinden erreichte die Partei sogar 20 Prozent der Stimmen. Auch in Genua spürt die Linke Rückenwind. Dort eroberte der Mitte-Links-Kandidat Marco Doria 48,3 Prozent der Stimmen vor dem Zentrumskandidaten Enrico Musso und Paolo Putti (Fünf Sterne).