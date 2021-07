Wachablöse in den Wachzimmern

Es war der erste Tag des Junginspektors Thomas Haselbacher am Polizeiwachzimmer Stephansplatz. Da erschien ein Mann mit der Erklärung: "Herr Inspektor, jetzt hab' ich es gemacht, ich hab' sie erschlagen." Was, wen? "Meine Frau, ich glaub', die ist hin."



Haselbacher hatte zwar schon die Polizeischule hinter sich, war auch einige Monate auf einem Schulwachzimmer - doch jetzt war er heilfroh, dass der alte Chef in der Nähe war und ihn sofort unterstützte. Denn der Polizeiberuf besteht nicht nur aus Rechtskenntnis, sondern vor allem aus Erfahrung.



Haselbacher hat vom Erfahrungsschatz der älteren Kollegen gelernt, ist jetzt 20 Jahre älter und hat den Dienstgrad Abteilungsinspektor. Er ist einer jener erfahrenen Beamten, denen es nun zufällt, den größten Erfahrungsaustausch der Wiener Polizei durchzuführen. Denn bis zum Jahr 2013 werden 2550 neue Polizisten in Wien in den Dienst gestellt. Das ist immerhin ein Drittel des uniformierten Wachkörpers und somit der größte Personalaustausch in der Geschichte der Wiener Polizei.