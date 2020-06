Von der Wiege zur Bahre

Wollte man vom Inselevent auf den Zustand des Veranstalters schließen, was sähe man? Eine Wiener SPÖ, die verzweifelt – aber doch erfolgreicher als die Genossen im Bund– ihren Anspruch verteidigt, Volkspartei zu sein. Auf der Insel glänzt das SPÖ-Rot ein bisserl stärker als die restlichen 361 Tage im Jahr (Maiaufmarsch!). Hier gelingt der SPÖ, was ihr sonst immer schwerer fällt: Von der Wiege bis zur Bahre für alle Wiener da zu sein. Mit dem Ö1-Kulturzelt gibt es eine kleinste Insel der Hochkultur. Bei der SJ-Bühne schimpfen sich Sozialdemokraten noch Sozialisten. Vor der immer größer werdenden Volksmusikbühne hängen Heimatverbundene einer Heimat nach, die es nie gegeben hat. Und auf der Hauptbühne stillen Simple Minds die Interessen der Masse. Für wen noch nichts dabei ist, der möge sich bitte bei der Landespartei melden. Was wiegt eine Bühne mehr oder weniger, wenn davon das Selbstbild der ganzen Stadtpartei abhängt? Eben.