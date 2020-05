Von der Lust, immer neue Steuern zu erfinden

Das Weihnachtsgeschäft läuft durchaus zufriedenstellend, hören wir aus dem Handel. Das ist erfreulich. Es ist ja auch wirklich ein gutes Gefühl, selbst entscheiden zu dürfen, wie man sein Geld ausgibt. Ein Gefühl freilich, an das wir uns nicht allzu sehr gewöhnen sollten. Denn die Damen und Herrn, die in Bund und Land für die Politik zuständig sind, glauben noch immer, sie wüssten am allerbesten, wie das Geld der Bürgerinnen und Bürger zu verteilen sei. Da hat ein inzwischen atemberaubender Wettlauf der Ideen eingesetzt, welche Steuern einzuführen oder zumindest zu erhöhen seien. Der jüngste Vorschlag kommt von FPÖ-Chef Strache, der eine Luxussteuer will. Leider hat diese Idee vorerst niemand aufgegriffen, weil eine Diskussion darüber, was denn Luxus ist, noch jedes Mal unterhaltsam war. Die Wachteln können ein Lied davon schnattern.

Die Gemeinde Wien etwa geht davon aus, dass tägliches Duschen Luxus ist – und erhöht die Wasserpreise. Die Wiener haben es generell gut. Sie werden seit Monaten in regelmäßigen Abständen davon unterrichtet, welche Abgaben um 33 oder auch 177 Prozent erhöht werden müssen. Die SPÖ tut sich leicht und entscheidet das wie gewohnt sehr souverän, der junge Koalitionspartner freut sich noch immer über die vielen neuen grünen Fahrradständer in den Innenhöfen des Rathauses.