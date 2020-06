Vom Hausarrest ins Parlament

Denn Suu Kyi war bis vor Kurzem noch Staatsfeindin Nummer eins. 1990 hatte sie die Wahlen zu einer konstituierenden Nationalversammlung mit ihrer Partei "Nationale Liga für Demokratie" (NLD) haushoch gewonnen. Doch das gefiel der Militärjunta nicht – sie verweigerte die Machtübergabe und Aung San Suu Kyi blieb für die nächsten sechs Jahre unter Hausarrest, weil sie angeblich die staatliche Sicherheit gefährdete.

Seither war Suu Kyi noch zwei weitere Male unter Hausarrest. Freigelassen wurde sie zuletzt vor knapp eineinhalb Jahren. Das war Teil einer Politik der Öffnung, die die burmesische Militärregierung – die das Land 20 Jahre in die Isolation getrieben hat – derzeit durchführt. Im November 2010 ließ die Regierung Wahlen abhalten. Die NLD trat allerdings noch nicht an. Ein Boykott, weil ihre Anführerin damals noch kaltgestellt war und die Wahlgesetze auf die Militärs zugeschnitten waren: Ein Viertel der Parlamentssitze sind per Gesetz für das Militär reserviert, sowie die Schlüsselpositionen der Regierung.

Morgen werden Nachwahlen zum Urnengang von 2010 abgehalten. 48 der 440 Parlamentssitze werden neu vergeben. Und: Die NLD und auch die als "Vorbestrafte" geführte Aung San Suu Kyi sind wieder zugelassen. Das Parteiengesetz 2010 wurde kürzlich von Präsident Thein Sein im Rahmen der neuen Öffnungspolitik geändert.