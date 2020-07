Vollkornbrot statt Leberkässemmerl

Ronald Herrmann ist Vater von zwei Töchtern und Betreiber des Schulbuffets an der AHS Wenzgasse, Wien 13. Er weiß, dass es nicht leicht ist, Kindern Gesundes schmackhaft zu machen. "Kuchen will ich auch niemandem verbieten", sagt er. "Schüler sollten aber überwiegend ernährungsbewusst essen. Es ist mein Job, ihnen das so verlockend wie möglich zu machen."

Wie er das macht? Ein Blick in seine Vitrine zeigt das: Kleine Salat­becher liegen ganz vorne, aufgeschnittene Ananas und mit Käse und Gemüse belegte Weckerln springen sofort ins Auge. "Die Schüler essen gerne Salat, wenn man ihn anbietet", sagt Herrmann. "Das Gleiche gilt für Obst: Jüngere Schüler wollen oft keinen ganzen Apfel, klein geschnitten lieben sie ihn." Kekse oder Gummibärli bietet Herrmann nach wie vor an – Süßes liegt aber nicht so offensichtlich in der Auslage.

Schülerin Verena Tiroch, 13, liebt besonders das griechische Weckerl, das mit Schafkäse und Oliven belegt ist. Ihre Mitschülerin Camilla Hannak, ebenfalls 13, schwärmt von der Ananas. Beide achten auf ihre Ernährung. "Meine Mutter will ganz auf gesunde Jause umstellen", erzählt Camilla.

Dass Schüler gerne zu Obst greifen, ist vielen Eltern und Lehrer der AHS ein Anliegen. "Gesunde Ernährung machen wir zum Thema", sagt Direktor Andreas Paseka. "Wir haben Elternvertreter, die da viel angeregt und finanziert haben – zum Beispiel einige Monitore. Über diese wird in der Schule Werbung für die gesunde Jause gemacht. Im Unterricht organisieren wir Projekte – etwa den Trink- und Essführerschein." In einem solchen Projekt wurde ein "Ampelsystem" entwickelt: Snacks mit grünem Punkt dürfen die Kinder guten Gewissens jeden Tag essen, etwa Vollkornweckerln mit Aufstrich und Gemüse. Was gelb gekennzeichnet ist, sollte nur alle paar Tage gekauft werden. Bei Kuchen und Donuts steht die Ampel auf "Rot" – auf ein Mal pro Woche sollte das beschränkt werden.