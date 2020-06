Vier Todesopfer in den Bergen

Vier tote Wintersportler lautet die traurige Bilanz nach dem schönen Wetter am Wochenende. Bei einer Skitour tödlich verletzt wurde am Samstagnachmittag der 48-jährige Sozialarbeiter Bernhard D. aus Gmunden in Oberösterreich. Der Mann war alleine am Brunnkogel im Höllengebirge unterwegs und stürzte bei der Abfahrt ins Tal. Schon nach den ersten Schwüngen dürfte der Sportler am harten, eisigen Untergrund auf der schattigen Nordseite des Bergs ausgerutscht sein.

Der 48-Jährige fiel mehrere hundert Meter über felsige Steilstufen hinab. Der Mann erlitt massive Verletzungen an Rumpf und Kopf, an denen er noch an der Unfallstelle erlag. Ein anderer Tourengeher entdeckte Stunden später gegen 17.15 Uhr den Leichnam auf einem Lawinenkegel unterhalb der Bischofsspitze und alarmierte die Einsatzkräfte. Ein Polizeihubschrauber barg den Toten.

In Großarl im Salzburger Pongau ist ein 73-jähriger Deutscher neben der Piste gestorben. Der Mann war, nachdem er lange Schwünge gezogen hatte, gestürzt und wurde frontal gegen einen Baum geschleudert. Die alarmierte Bergrettung war gleich zur Stelle und versuchte, den Mann zu reanimieren. Doch die Bemühungen waren vergebens. Der Pensionist, der einen Sturzhelm trug, erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.