Videos, Auftritte: Mohamed M. hetzt weiter

Der Ort des Geschehens ist skurril: Die Dar us-Salam-Moschee, Treffpunkt österreichischer Islamisten am Wiener Gürtel, liegt eingezwängt zwischen einem Strip-Club und einer Kirche. Doch das hält nur wenige junge radikale Muslime davon ab, regelmäßig in das Kellerlokal zu kommen, das sich Außenstehenden als Sphinx-Kulturverein präsentiert.



Der Grund für den Ansturm junger Islamisten sind Vorträge von Mohammed M. Seit Ende September, also zwei Wochen nach seiner Entlassung aus der Haft, hält der heute 27-Jährige Ansprachen über den "wahren Islam" - zuletzt am Dienstag Abend:

"Da kommen manche Leute und sagen: Terrorismus hat nichts mit Islam zu tun", raunt Mohamed vor Publikum. "Du bist ein Lügner, wenn du so etwas sagst. Terrorismus ist eine Ibada (Arabisch für: "Dienst an Gott")".



Mohamed hetzt - gegen den Westen, die Ungläubigen aber vor allem gegen moderate Muslime, die seiner Meinung nach die islamische Gemeinschaft im Stich lassen. Mitten während eines Vortrags, der auch als Video im Netz kursiert, ruft er zum Tragen von Waffen auf. "Das ist die Ehre des Islams", so M. und zieht ein Klappmesser aus seiner Brusttasche.