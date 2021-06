Vatileaks: Verrat in Benedikts engstem Kreis

Viele Attacken richteten sich ausgerechnet gegen Gänswein, der immer stärker in den Strudel eines deutschen Konflikts im Vatikan geriet.

Am Wochenende wurde der in Ungnade gefallene päpstliche Kammerdiener Paolo Gabriele nach zweimonatiger Haft im Vatikan in Hausarrest entlassen. Ihm wurde bisher als Einzigem vorgeworfen, geheime Dokumente vom Schreibtisch des Papstes entwendet und an Medien weitergeleitet zu haben. Der Journalist Gianluigi Nuzzi veröffentlichte die brisanten Dokumente in seinem Enthüllungsbuch "Sua Santità". Die meisten Schreiben betreffen Kardinalstaatsekretär Tarcisio Bertone, der wegen seines Machteinflusses und seiner umstrittenen Führung der Kirchenverwaltung seit Langem in der Kritik steht. Laut Anwalt Carlo Fusco gehört Gabriele keinem größeren "Netzwerk oder einer Verschwörung" innerhalb des Kirchenstaats an. Er habe allein aus "Liebe zum Papst und aus Idealismus" gehandelt, um die katholische Kirche "lebendiger" zu machen. Für Beobachter ist jedoch klar, dass der 46-jährige Römer als Bauernopfer herhalten muss.

Warum die drei Papst-Mitarbeiter Gabriele bewogen haben sollen, die vertraulichen Dokumente des Pontifex publik zu machen, ist noch unklar. Laut Insidern geht es um Neid, Eifersucht, Ressentiments und Rangeleien, wer dem Papst am nächsten steht. Die Drahtzieher der Enthüllungen wollen vor allem aber den Rücktritt von Bertone erzwingen.