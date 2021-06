Vatikan beruft Botschafter aus Irland ab

Es waren schwere Vorwürfe, die Irlands Premier Enda Kenny vergangene Woche gegen den Vatikan gerichtet hatte. Anlässlich der Veröffentlichung des so genannten Cloyne-Reports hatte Kenny den Heiligen Stuhl bezichtigt, Untersuchungen behindert und die Vergewaltigung von Kindern heruntergespielt zu haben. Anstatt Schritte gegen das Unrecht zu unternehmen, sei der Vorrang der Institution Kirche hochgehalten, ihre Macht und ihr Ruf betont worden.



Der Vatikan reagierte am Montag auf diplomatischer Ebene: Erzbischof Giuseppe Leanza, Vatikanbotschafter in Irland, wurde einbestellt. Der Cloyne-Report war die vierte größere Veröffentlichung innerhalb von sechs Jahren über das Vertuschen von Missbrauch in der katholischen Kirche in Irland. In der Diözese Cloyne war Bischof John Magee tätig, dessen Rücktritt Papst Benedikt XVI. im vergangenen Jahr akzeptiert hatte. Ihm war nachgewiesen worden, die Untersuchungen fehlgeleitet zu haben. Außerdem wurden ihm "Fehler beim Schutz von Kindern" vorgeworfen.