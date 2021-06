Vati-Leaks: Ein Kammerdiener zweier Herren

Von einem "verheerenden Kapitel" in der Geschichte des Vatikans ist am Tag nach der Verhaftung des Kammerdieners von Papst Benedikt XVI., Paolo Gabriele, die Rede. Der 46-jährige Italiener wird beschuldigt, geheime Dokumente und persönliche Briefe des Papstes an die Presse weitergegeben zu haben. Gabriele wurde am Donnerstag von der vatikanischen Gendarmerie verhaftet. Nachdem sich Gabriele im Zuge der Ermittlungen in der "VatiLeaks"-Affäre in Widersprüche verwickelte, wurde seine Wohnung durchsucht.

Seit Jahresbeginn gelangten wiederholt geheime Dokumente aus dem Vatikan an die Öffentlichkeit. Im Apartment des päpstlichen Kammerdieners nahe der vatikanischen Mauern wurden tatsächlich streng vertrauliche Dokumente gefunden.

Gabriele, verheiratet und dreifacher Vater, arbeitet seit 2006 für Benedikt XVI. La Repubblica zeigte online ein Video, in dem der Römer dem Papst beim Mittagessen Orangensaft und Rotwein einschenkt und Pasta serviert. Als "maggiordomo", Helfer, begleitete er den Papst im Papamobil und überreichte Würdenträgern bei einer Audienz den Rosenkranz.