Vater und Töchter starben auf Rheintalautobahn

Nur ein paar Sekunden lösten am Montag bei zwei Familien in Vorarlberg und Niederösterreich Tragödien aus: Bei einem Verkehrsunfall auf der Rheintalautobahn (A 14) wurden ein Vater und seine zwei Töchter getötet, Mutter und Sohn schweben in Lebensgefahr. Auf der Donauuferautobahn (A 22) überlebte eine 20-Jährige einen Unfall nicht. In beiden Fällen handelt es sich um türkischstämmige Personen, die aus dem Heimaturlaub zurückkehrten.



Ein Bregenzer, 38, verlor gegen 6.20 Uhr auf Höhe des ehemaligen Autobahn-Zollamts Hörbranz die Herrschaft über sein Fahrzeug. Der Wagen prallte gegen einen Lichtmasten, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der Familienvater und zwei Töchter, 12 und 15 Jahre alt, wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Sie hatten keine Überlebenschance. Die 33-jährige Mutter auf dem Beifahrersitz und der achtjährige Sohn wurden im Wrack eingeklemmt und mussten mit der Bergeschere befreit werden. Sie wurden lebensgefährlich verletzt.



Unfallursache war laut Polizei überhöhte Geschwindigkeit: Der Lenker hatte trotz Aquaplanings und einem Tempolimit von 60 km/h überholt. Sämtliche Insassen waren nicht angegurtet.